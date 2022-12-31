محافظ قنا يتفقد مشروع صوب الخضراوات بمشروعات الأمن الغذائى.. صور

وقال محافظ قنا، إن مشروع الصوب الزراعية الجديدة يتم الاستفادة منه في زراعة عدة أنواع من الخضروات عالية الجودة، تشمل (طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل )، حيث تتم زراعتها بنظام الرى الحديث ويتم فيها استخدم سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه محافظ قنا، بطرح منتجات الصوب في المنافذ التابعة للمحافظة باستمرار، لتغطية احتياجات المواطنين من تلك السلع، مؤكدا أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التي تتبناها الدولة وتوليها القيادة السياسية أهمية كبيرة بهدف تحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات والفاكهة لصالح المواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وتابع الداودى جولته بمنطقة المشروعات بتفقد مزرعة الخراف، والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة، على مدار العام خاصة خلال موسم الأضاحي، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها.