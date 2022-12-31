محافظ دمياط تعلن عن مشروعات التنسيق الحضاري بالمدينة.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن عدد من مشروعات قطاع التنسيق الحضاري وتشمل..

الأسواق الحضارية المنفذة: السوق الحضاري شارع النيل برأس البر، السوق الحضاري بفارسكور، سوق 51 برأس البر، تطوير سوق الجملة بشطا والتشغيل الآلى للبوابات.

الأسواق الحضارية الجاري تنفيذها :إنشاء سوق دمياط الحضاري

وفي أعمال التنسيق الحضاري المنفذه :تطوير حديقة بنت الشاطىء بمدينة دمياط، تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط بطول 3كم،تطوير ورفع كفاءة طريق المحور بمدينة دمياط بطول 305كم،تطوير ورفع كفاءة شارع صلاح سالم بمدينة دمياط بطول 201كم،تطوير ورفع كفاءة شارعي الثورة والمحكمة بمدينة كفر سعد بطول 550م

وبمدينة السرو.. تم تطوير ورفع كفاءة شارع بورسعيد بطول 600م وتطوير ورفع كفاءة الكورنيش بطول 1كم، تطوير ورفع كفاءة شارع 18 بمدخل مدينة ميت أبو غالب

وفي مشروعات التنسيق الحضاري الجاري تنفيذها:

-مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية " بمدينة دمياط بطول 7.5كم، تطوير طريق السيالة /بورسعيد بطول 2.5كم، تطوير ورفع كفاءة شارع النقراشي بفارسكور بطول 990متر، تطوير ورفع كفاءة شارع الشيخ عبد الله بفارسكور بطول 550متر، تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده بفارسكور بطول 600 متر

-تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الوهاب داود بفارسكور بطول 600متر، تطوير ورفع كفاءة شارع السفير عبد الرؤوف الريدي "الفنار" سابقاً بطول 1400 متر بعزبة البرج، رفع كفاءة كورنيش الزرقا بطول 700 متر (اعمال رصف وكهربا)،مشروع إعادة تطوير كورنيش السنانية بمدينة دمياط،رفع كفاءة المشاية والسور بمنطقة اللسان لرأس البر بطول 400 متر وعرض 8 أمتار.

المشروعات المنفذه بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية

-مشروع المدن الملونة،بوابة رأس البر الاليكترونية،حديقة اللسان،دهان الأكشاك الكهربائية،ممشى النيل السياحى برأس البر، انشاء ساحة لانتظار السيارات بنهاية شارع 77 على البحر برأس البر،انشاء ساحة لانتظار السيارات بشارع 101 على البحر برأس البر، تطوير ورفع كفاءة شارع 77 بمدينة رأس البر

-تطوير المعديات بمدينة رأس البر ودمياط وعزبة البرج، تطوير المشتل الجديد بشارع 45 برأس البر،تطوير واجهات المحلات بشارع النيل والأسواق (السوق العمومي ، سوق 33 ،سوق 63 ، سوق 89 ، سوق 101) بمدينة رأس البر،تطوير ورفع كفاءة سور مشتل وجراج الوحدة المحلية بشارع 51 لمدينة رأس البر

-تطوير منطقة الشيخ ضرغام الجديدة بالطريق المؤدى الى مدخل مدينة رأس البر

ومن المشروعات الجاري تنفيذها بالمشاركة المجتمعية مشروع تطوير كوبري دمياط التاريخي.