جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السفير الدكتور "الخان بولو خوف" سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، في مستهل تعيينه سفيرا بمصر أواخر أكتوبر من العام الحالي، وأبدى السفير سعادته الغامرة للقاء محافظ جنوب سيناء، معربا عن شكره البالغ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه، قدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للسفير لتعيينه بجمهورية مصر العربية، متمنيا كل النجاح والتوفيق له، ورحب به علي أرض مدينة السلام شرم الشيخ وقدم دعوة للسفير لزيارة الأماكن السياحية بالمدينة للتعرف علي المقاصد السياحية، وتنوعها.

تناول اللقاء، بحث سبل زيادة الرحلات السياحية القادمة من باكو عاصمة ازربيجان، ومدينة شرم الشيخ، وانتظام خط الطيران الثابت، بجانب الرحلات التي تقوم بها خطوط الطيران العارض (الشارتر).

وتناول اللقاء سبل تفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية، ومدينة جبالا الازربيجانية، والتي وقعها محافظ جنوب سيناء، مع محافظ جبالا منذ عدة سنوات، وتبادل الفرق الشعبية والرياضية، في اطار زيادة التعاون وتوطيد العلاقات، وتبادل الثقافات بين البلدين، كما وجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لمحافظ جبالا بأذربيجان لزيارة مدينة شرم الشيخ في اطار تفعيل البروتوكول و الترويج والتنشيط السياحي للمقاصد السياحية بجنوب سيناء، وزيادة الأعداد الوافدة من اذربيجان الى شرم الشيخ.

وفي ختام اللقاء، قدم المحافظ درع المحافظة للسفير في اطار توطيد العلاقات الودية بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.



محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير أذربيجان زيادة الرحلات السياحية



محافظ جنوب سيناء مع سفير أذربيجان