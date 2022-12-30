محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـ"كارولين بسكارى" بأحد منتجعات شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، معرض الفن التشكيلى للفنانة العالمية "كارولين بسكاري" المقام بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، وتفقد المحافظ جميع اللوحات مشيدا بجمالها وطريقة العرض، ورحب المحافظ بجميع الإيطاليين الموجودين حيث شهد المعرض عددا غفيرا من السائحين الإيطالين، مثمنا الصداقة المصرية الايطالية، ودورها فى ازدهار وتزايد أعداد السائحين الإيطاليين القادمين إلى شرم الشيخ.

لفت المحافظ فى كلمته إلى أن عام 2022 ينتهى بإقامة حدثين عالميين تشكيلين فى نفس الشهر هذا المعرض وبينالى شرم الشيخ الدولى الرابع للفنون الذى أقيم بنفس المنتجع فى الفترة من 12 إلى 17 من الشهر الجارى بمشاركة أكثر من 50 فنانا من عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا ورومانيا وانجلترا، برئاسة الفنان التشكيلى العالمى الدكتور جمال مليكه.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة استضافة المعارض التشكيلية العالمية بجانب استضافتها المؤتمرات الكبرى، مؤكدا أن المحافظة توفير كافة الإمكانيات لنجاح تلك المعارض الفنية الدولية، لما لتلك الفعاليات الفنية من دور كبير فى فى تنشيط السياحة الثقافية والفنية على أرض مدينة السلام، إضافة إلى أنها فرصة جيدة للتواصل الفنى والثقافى بين فنانى مصر والدول العربية والأوربية.

وأشار إلى أن المشاركين فى تلك المعارض يعدوا سفراء لبلادهم لنقل ما تتمتع به شرم الشيخ من مقومات سياحية متنوعة، وطقس مميز على مدار العام، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ أصبحت فى مصاف المدن العالمية، لما شهدته خلال الفترة الماضية من أحداث عالمية أبرزها مؤتمر قمة المناخ الذى لفت أنظار العالم إليها.



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (1)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (2)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (3)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (4)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (5)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (6)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (7)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (8)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (9)



محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفن التشكيلى لـكارولين بسكارى (10)