محافظ بورسعيد يشهد توزيع 60 جهاز عروسة للأسر الأولى بالرعاية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سلمَ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، جهاز عرائس لـ 15 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي وانتصارات 23 ديسمبر 1956 بالتعاون المشترك بين المحافظة إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

ورحب محافظ بورسعيد، بالحضور مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسة، مشيدا بأعمال الخير التي تقوم بها المؤسسة قائلا: إن المؤسسة تقدم نهر عطاء لا ينضب، لافتا إلي أن المؤسسة تقوم بدور كبير منذ سنوات في تقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية، مشيدا بحرص المؤسسة على تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من أبناء المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود مؤسسات المجتمع المدني ودورهم الفعال في المجتمع، معرباً عن فخره بهذا التعاون الذي يدخل السرور في قلوب أبناءنا المقبلين على الزواج، قائلا" أن أهل مصر هم أهل للعطاء والخير وستظل مصر محفوظة بأرضها وشعبها المعطاء والخير "، كما قدم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج متمنيا لهن دوام السعادة والتوفيق خلال حياتهن القادمة.

وأعربت صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ، مؤكدة أن محافظة بور سعيد الباسلة في قلب كل مصري ولن ننسي بطولات المقاومة الشعبية التي تصدت للعدو بكل فدائية حتي حققت انتصارا عظيماً نفتخر به جميعاً وسيظل التاريخ يذكر شعب بورسعيد العظيم الذي قدم روحه فداءً للوطن.

كما قدمت، التهنئة إلى اللواء عادل الغضبان، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة بورسعيد بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، وأهدت درع مجموعة العربي تقديرا لدور وجهود المحافظ مؤكدة أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع ابناء مصر في كافة ربوعها.