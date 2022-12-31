شاب يستقل دراجة ويجوب شوارع بورسعيد بملابس بابا نويل وشجرة الكريسماس.. صور

ومن جانبه، أوضح الشاب "أسامة عزت" أنه أقدم على هذه الفكرة لرسم الفرحة على وجوه المواطنين وتوزيع الهدايا عليهم مع قرب بداية عام ميلادي جديد، وكذلك تهنئة الأخوة الأقباط برأس السنة الميلادية.

وفي سياق متصل، أقدم شاب بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من الخميس الماضي، على ارتداء ملابس "بابا نويل"، احتفالًا بقرب حلول رأس السنة الميلادية.

وظهر الشاب، في ميدان المعديات بمدينة بورفؤاد والشوارع المحيطه به، مرتديًا ملابس "بابا نويل"، في الوقت الذي حرص العديد من الأطفال والشباب على التقاط عدد من الصور التذكارية وتبادل الحديث معه.

وقام بمسح زجاج السيارات للمواطنين في ظل أجواء من المرح بينه وبين قائدي السيارات الذين ينتظرون دورهم لركوب المعديات، مؤكدًا على أنه لا يريد الكشف عن هويته ويبغي فقط رسم البسمة على وجوه المواطنين مع قرب بداية العام الجديد.

وتشهد محافظة بورسعيد، عدد من الاحتفالات في كافة الفنادق والكافيهات بليلة رأس السنه، احتفالا بالعام الجديد، ويتجمعون في أماكن المنتزهات كحديقة المنتزه، شارع الجراچ، شارع الجمهورية، وغيرها من أماكن التنزه.

كما يقوم الأهالي بتهنئة بعضهم البعض بحلول العام الجديد، ومنهم من يقدم الهدايا التي يتم بيعها بأشكالها المبهج في المحال التجارية، التي يغلب عليها اللون الأحمر نسبة إلى ملابس "بابا نويل".

وفي سياق متصل، تقوم الأجهزة الأمنية ورجال مديرية أمن بورسعيد، من تأمين الشوارع والميادين التي تتم بها الاحتفالات ويتم نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بشتى أحياء المحافظة.

كما تُعلن المستشفيات عن رفع حالة الاستعداد تحسباً لوقوي أي حادث طارئ اثر الاحتفالات التي تتسم أحيانا بإطلاق الألعاب النارية في سماء المحافظة مع قدم الساعه الثانية عشر صباحاً وبداية أول أيام العام الجديد.