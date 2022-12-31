محافظ المنيا: توفيق أوضاع 70 منشأة طبية خاصة وضبط 169 منشاة مخالفة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، ضمن الحملات التي تنظمها المديرية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، بهدف احكام الرقابة على المنشات الطبية الخاصة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، تواصل تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم المرور على 433 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل حيث تم ضبط عدد 169 منشأة مخالفة وتحرير 27 محضر غلق ادارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة وتحرير 4 محاضر أدوية.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر، ان اجمالي المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 35 منشأة طبية، كما تم انذار 37 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وعدد المنشأت التي تمكنت من توفيق الاوضاع بلغت 70 منشأة بالإضافة الى فحص عدد 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.
اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، تواصل تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم المرور على 433 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل حيث تم ضبط عدد 169 منشأة مخالفة وتحرير 27 محضر غلق ادارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة وتحرير 4 محاضر أدوية.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر، ان اجمالي المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 35 منشأة طبية، كما تم انذار 37 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وعدد المنشأت التي تمكنت من توفيق الاوضاع بلغت 70 منشأة بالإضافة الى فحص عدد 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة