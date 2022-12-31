اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ المنوفية يستقبل وزير الصحة لتفقد منشآت صحية ومشروعات "حياة كريمة"

السبت، 31 ديسمبر 2022 10:32 ص
محافظ المنوفية يستقبل وزير الصحة لتفقد منشآت صحية ومشروعات "حياة كريمة" محافظ المنوفية يستقبل وزير الصحة
فريق المحافظات

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استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تأتى تلك الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

ورحب المحافظ بوزير الصحة والوفد المرافق له، وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى أشمون والشهداء .

ومن جانبه أعرب وزير الصحة عن سعادته واعتزازه بتواجده بمحافظة المنوفية، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية، مشيداً بالدور الحيوي للأطقم الطبية والتمريض في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية .

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي، المستشفى التعليمي بشبين الكوم، ووضع حجر أساس مركز أورام منوف ، وكذا تفقد أعمال تطوير المركز الطبي بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفيات الباجور التخصصي، ومنوف وحميات منوف، وتفقد مستشفيات سرس الليان وأشمون العام وحميات أشمون .

 

استقبال وزير الصحة
استقبال وزير الصحة

 

وزير الصحة ومحافظ المنوفية
وزير الصحة ومحافظ المنوفية

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


حياة كريمة

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

وزير الصحة

ديوان عام محافظة المنوفية



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