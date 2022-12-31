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الصحة: الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة فى الأماكن المزدحمة

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:00 ص
الصحة: الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة فى الأماكن المزدحمة وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية من خلال الرذاذ المتناثر أثناء العطس والسعال وهو ما يتطلب الالتزام بآداب العطس والسعال ولا تتواجد في الأماكن المزدحمة.
 
وأضافت وزارة، أن لقاح الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.
 
 
وكشفت الوزارة أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء من خلال التطعيم باللقاح مرة كل عام.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف المناعة.
 
ونصح بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض.
 
وقال إن الإجراءات الوقائية هامة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره الذى جرى مؤخرا، لذلك يجب أن نكون حذرين بأكبر قدر ممكن لكى نعبر هذه المرحلة.
 
وتابع، أن أمراض الجهاز التنفسى تنتشر بصورة سريعة حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، "اهتمامنا باللقاحات يمكن أن يصل بنا إلى مناعة القطيع، وأكيد نحن وصلنا إلى مناعة القطيع بسبب التطعيمات الكبيرة ضد فيروس كورونا".
 
 

الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية



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