محافظ المنوفية: مركز الأورام الجديد واعد وسيخدم 5 ملايين مواطن

هنأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أهالى المحافظة على إقامة مركز الأورام الجديد وذلك بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ليكون مركزاً واعداً يخدم أكثر من 5 مليون مواطن.

كما ثمن وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدور البارز لمحافظ المنوفية فى تبنى فكرة إقامة وإنشاء مركز الأورام الجديد على أرض المنوفية، مشيراً أننا قمنا بزيارة العديد من المنشآت الصحية والتى تنوعت بين مستشفيات عامة ومركزية وتأمين صحى للوقوف على الاحتياجات الطبية اللازمة لتوفيرها، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة للتوسع فى إقامة العديد من المشروعات والمنشآت الصحية والطبية لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأشار محافظ المنوفية ووزير الصحة والسكان إلى أنه على مدار الزيارة حرصنا على الاستماع لمطالب المواطنين للوقوف على احتياجاتهم المطلوبة والعمل على توفيرها لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولتهم التفقدية للموقع المقترح لإقامة مركز الأورام المتكامل لخدمة مرضى الأورام لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، رافقهم خلالها الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور محمد فوزى مدير الرقابة الداخلية بالوزارة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

وخلال جولتهم، استماعا المحافظ والوزير إلى شرح تفصيلى عن تنفيذ المخطط، وأشار محافظ المنوفية أن المركز سيعد بمثابة صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

حيث من المقرر إنشاء المركز وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبمساحة إجمالية تقدر بــ 9 آلاف م2 ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووى، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكى وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكى وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة.