اليوم السابع
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محافظ الجيزة يشدد على متابعة التزام المحال والمجمعات بوضع قوائم أسعار السلع

السبت، 31 ديسمبر 2022 06:21 م
محافظ الجيزة يشدد على متابعة التزام المحال والمجمعات بوضع قوائم أسعار السلع محافظ القاهرة يتفقد المجمعات الاستهلاكية بحى العجوزة
كتبت - مرام محمد

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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات التموينية للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف تواجد المنافذ التموينية الثابتة والمتنقلة لتجوب كافة القرى والمراكز والأحياء بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين.
 
تصريحات المحافظ، جاءت خلال تفقده المجمعات الاستهلاكية بحى العجوزة؛ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية والالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بالمجمع الاستهلاكي.   
 
وأكد اللواء أحمد راشد، على مواصلة المتابعة الميدانية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للوقوف على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وإحكام السيطرة على الأسواق والمنافذ والرقابة على الأسعار.
 
ووجه المحافظ، خلال جولته مدير مديرية التموين بتزويد المجمعات الاستهلاكية بالنواقص أولا بأول والاهتمام بتوفير السلع الحرة ومراعاة الأسعار التنافسية والمنخفضة للتخفيف على المواطنين.
 
وحرص المحافظ، خلال جولته على الاستماع لآراء المواطنين حول توافر السلع بالأسواق ومستوى جودتها، مؤكدا للمواطنين على تراجع أسعار بعض السلع خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج الجمركى عن الشحنات بصفة تدريجية مع إعطاء الأولوية للسلع الحيوية كالأعلاف والقمح مما سينعكس إيجابا على انخفاض أسعار بعض السلع.
 
رافق المحافظ، محمد نور السكرتير العام المساعد، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالمحافظة، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.
 
وكان محافظ الجيزة، قد أكد على أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك تنفيذآ لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 
ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

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