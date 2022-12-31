محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدتين صحيتين بالغريب وجزيرة الساحل ضمن حياة كريمة

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الغريب والوحدة الصحية بجزيرة الساحل بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال ومسئولي دار الهندسة.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية بالغريب التابعة لمركز ساحل سليم وتابع أعمال الانشاء بالدور الثانى والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبى احتياجات المواطنين ويجرى إنشاؤها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى"، ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة، وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

واستكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية جزيرة الساحل وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والتي يجرى انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" والتى سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبى احتياجات المواطنين، معلناً دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ونهوها في توقيتاتها المحددة.

وأكد محافظ أسيوط، أن مشروعات القطاع الصحى بالمحافظة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، وبخاصة مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 137 وحدة صحية ومركز صحى و39 نقطة إسعاف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وتلقي استحسانًا كبيرًا من المواطنين فضلًا عن القوافل العلاجية المتكاملة التي تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، فضلا عن اعمال تطوير واحلال وتجديد مستشفيات منفلوط وساحل سليم وديروط وحميات ديروط وأبنوب ،لافتاً الى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع الصحة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المستشفيات والوحدات الصحية .

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ، باجمالى مشروعات بلغت 1979 مشروع حتى الان وبتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه تقريباً ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع .