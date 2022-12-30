محافظ أسيوط: نحرص على لقاء أعضاء النواب والشيوخ دوريا لحل مشاكل المواطنين

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه حريص على لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل دوري لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعرف على خطط المحافظة المستقبلية في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة العمل بها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

واستقبل محافظ أسيوط على مدار الأيام الماضية كل من النائب ياسر عمر والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب حسام حلمي ماضي والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ .. في حضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وحسني درويس رئيس مركز ومدينة أسيوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وخلال اللقاءات ناقش المحافظ عددًا من طلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم واستجاب لعدد منها كما وجه الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من النواب واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح المحافظ أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في اطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

وأكد اللواء عصام سعد على اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات.

كما تضمنت اللقاءات تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير المحافظة وأكد المحافظ أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام مؤكدًا أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بتضافر جهود جميع أبنائها والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي.

من جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ أسيوط لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.