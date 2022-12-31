محافظ أسوان: تكثيف ندوات التوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الجديد

أسوان – عبد الله صلاح

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولى مديرية الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الندوات التعريفية والتوعية، استكمالاً للجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولتحفيز المواطنين والعاملين بالقطاعات الخدمية المختلفة على سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة فى ظل المزايا العديدة التى تحققها هذه المنظومة، وخاصة أن أسوان تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تتفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم تكليف إدارة الإعلام بالمديرية بعقد لقاء مع العاملين بمديرية الشباب والرياضة حيث تناول اللقاء التعريف بالمنظومة وأهميتها للمواطنين، بجانب شرح آلية التسجيل والأوراق المطلوبة، مع الرد على الإستفسارات والتساؤلات المختلفة التى تم طرحها.

أشرف على عقد اللقاء ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بجانب أحمد عطية غزالى مدير إدارة الإعلام ومنسق فريق التوعية والإعلام للمنظومة بأسوان، بالإضافة إلى الدكتورة هبة الله حجاجى، ومصطفى عويس من فريق الإعلام، وأيضاً إيرينى وديع مدير العلاقات العامة بالمديرية.