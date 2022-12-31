محافظ أسوان: أجواء احتفالية بالعام الميلادى الجديد 2023 بالشوارع والميادين.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان وكافة مدن المحافظة، مساء السبت، أجواء احتفالية فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير.

كما تم إطلاق الألعاب والأسهم النارية إيذاناً بحلول عام 2023 فى ظل تركيب أشجار الكريسماس وإضاءات بألوان وأشكال مبهرة ، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة ، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألاة باللون الذهبى بالشوارع والميادين الرئيسية بمشاركة واسعة من فرقتى توشكى للفنون التلقائية ، وكورال أطفال قصر ثقافة العقاد التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان والمخرج هشام عطوة ، وبإشراف من نجوى أحمد مدير ثقافة أسوان.

وتفاعل المواطنون وأفواج الزائرين والسائحين، مع الاحتفالات، والذين حرصوا على زيارة جوهرة النيل الساحرة للإحتفال بأعياد ليلة رأس السنة وسط حالة الأمن والأمان والإستقرار السائدة للإستمتاع بالمعالم الأثرية والمناطق السياحية والطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.

وفى هذا الإطار قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للقيادة السياسية والتنفيذية بهذه المناسبة ، وأيضاً لجموع الشعب المصرى العظيم ، ولأهالى ومواطنى المحافظة ، معرباً عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير لأبناء هذه المحافظة العريقة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال إستكمال تنفيذ المشروعات العديدة الجارية فى كافة قطاعات العمل العام ليجنوا ثمارها على الوجه الأكمل ، هذا وقد تم تنفيذ مختلف الأجواء الإحتفالية بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ .