كل ما تريد معرفته عن الصداع العنقودي.. أعراضه وأسبابه وعلاجه

كتبت فاطمة خليل

ما الذي يسبب الصداع العنقودي؟ لا يعرف الباحثون بالضبط أسباب الصداع العنقودي يبدو أنها مرتبطة بالإفراز المفاجئ للهيستامين أو السيروتونين في الجسم. الصداع العنقودي نادر الحدوث عند مقارنته بأنواع الصداع الأخرى، حيث أن الألم الذي ينتجه الصداع العنقودي شديد ويميل إلى التكرار بنفس الطريقة في كل مرة، حيث يحدث في شكل مجموعات أو عناقيد، كل هجوم يستمر حوالي 1 إلى 3 ساعات في المتوسط، قد يحدث كل يومين أو حتى عدة مرات في اليوم تتبع فترات هجوم الصداع فترات هدوء بحيث لا يوجد صداع وقد تستمر هذه شهور أو سنوات، بحسب موقع "سيدارز سيناي" الأمريكي.لا يعرف الباحثون بالضبط أسباب الصداع العنقودي يبدو أنها مرتبطة بالإفراز المفاجئ للهيستامين أو السيروتونين في الجسم.

قد يؤدي ما يلي إلى حدوث صداع عنقودي:

- تدخين السجائر

- الارتفاع الشاهق

-تمرين أو مجهود

-الحرارة ، سواء من الطقس أو من الحمام

-الأطعمة التي تحتوي على النترات، مثل اللحوم المصنعة ما هي أعراض الصداع العنقودي؟ هذه هي الأعراض الشائعة للصداع العنقودي:

- ظهور ألم مفاجئ ، بشكل عام حول العين أو خلفها

- يتراكم الألم إلى ذروته في حوالي 10 إلى 15 دقيقة

- القلق أو الانفعالات

- عيون حمراء أو دامعة

- احتقان بالأنف

- التعرق على الجبهة

- تدلي الجفن أو تورمه علاج الصداع العنقودي يتم استخدام نهج ذو شقين لعلاج الصداع العنقودي:

- وقف الهجوم

- منع الهجمات المستقبلية

لوقف النوبة الجارية أو السيطرة عليها على الأقل، قد يتم إعطاؤك جرعة عالية من العلاج بالأكسجين من خلال قناع الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

قد يصف لك الطبيب أيضًا رذاذًا للأنف لتخفيف الألم الشديد الناتج عن الصداع العنقودي هذا الدواء يسبب انقباض الأوعية الدموية في الدماغ هذا يخفف الألم.