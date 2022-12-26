8 فوائد لمشروب النعناع.. منها تهدئة القولون العصبي والصداع النصفي

يتميزعشب النعناع بخصائص صحية متعددة من أبرزها، أنه يساعد على الاسترخاء، وتخفيف الم الصداع النصفي ،وقد يكون هذا هو السبب وراء وجود هذه العشبة في العديد من المنتجات المختلفة.وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.
ولا يزال شاي النعناع يستخدم للأغراض الطبية حتى يومنا هذا. فإن كل كوب من شاي النعناع قد يمنحك مجموعة متنوعة من الفيتامينات ،والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل: فيتامين A، والحديد، والمنغنيز، وحمض الفوليك.
فوائد النعناع
علاج القولون العصبيتشير الدلائل إلى أنه يقلل من بعض أعراض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل "آلام البطن، وانتفاخ المعدة".
تخفيف الصداعقد يكون زيت النعناع فعالا في تقليل أعراض صداع التوتر ونزلات البرد،حيث ان العنصر النشط في النعناع هو المنثول. وتظهر بعض الدراسات الصغيرة أنه يمكن أن يقلل من آلام الصداع النصفي ،و قد يقلل أيضًا من الأعراض الأخرى ،مثل "حساسية الضوء ،والغثيان ،والقيء".
تحسين الانتباهوجدت دراسة عن التأثير النفسي للنعناع أن رائحته قد تؤدي إلى تحسين مدى الانتباه والذاكرة واليقظة.
يساعد على الاسترخاء
في أبحاث مختلفة، تبين أن النعناع يساعد على الاسترخاء ويحسن الحالة المزاجية، وذلك بسبب رائحته التي تحفز الشم مما يسمح للدماغ بإفراز مواد كيميائية تجعلك تشعر بالاسترخاء. بحسب ما نشره موقع (أوتسايد) الأمريكي.
التقليل من احتقان الأنفشاي النعناع دافئ ولذيذ للشرب وخال من الكافيين. قد يساعد البخار المتصاعد من الكوب في تنظيف انسداد الأنف إذا كنت تعاني من الحساسية أو البرد.
إلى جانب فعاليته في تخفيف الآلام ودوره في المحافظة على صحة الفم والأسنان، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل جعله جزءا روتينيا من نظامك الغذائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة