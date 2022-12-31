اليوم السابع
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ضبط 35 طن أرز شعير قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز فوه بكفر الشيخ

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:07 ص
ضبط 35 طن أرز شعير قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز فوه بكفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كمية من الأرز الشعير في مضربين بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الحملة من ضبط 35 طن أرز في مضربين بدون ترخيص بمركز فوه، لحجبها عن التداول، وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وسبق ضبط 131 طن أرز في حملات تموينية بمدن وقرى المحافظة، في مخازن غير مرخصة، لبيعها في السوق السواء، بأسعار مغالى فيها، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على الاسواق، لضبط المخالفين من التجار، ومنع الاحتكار، بالإضافة التفتيش بالمخازن والمضارب، لضبط كميات الأرز، والتي حجبها أصحاب تلك المخازن والمضارب من التداول في الاسواق، بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 


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