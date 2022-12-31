شاهد شارع النيل برأس البر يستقبل رواده في سهرة رأس السنة.. صور

ساعات محدودة تفصلنا عن بداية العام الميلادى الجديد 2023، حرص اغلب أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على قضاء سهرة يوم رأس السنة الميلادية الجديدة فى رأس البر وخاصة فى شارع النيل برأس البر للفسخة وللتنزة وعى فسحة مجانية لجميع رواد مدينة رأس البر.

وحرصت جميع المحلات والكازينوهات على فتح أبوابها اليوم لاستقبال رواد المدينة من محبى السهر والاستمتاع بسهرة رأس السنة وعلقت المحلات والكازينوهات الزينة والاضواء وشجرة الكريسماس ابتهاجا بهذه المناسبة.

يمثل شارع النيل براس البر مقصد رواد المصيف للتسوق والفسحة وتناول المأكولات والمشروبات والسهر حتى الساعات الأولى من الصباح صيفا وشتاء ويتميز هذه الشارع بانه ممتد حتى منطقة اللسان الشهيرة ويطل شارع النيل على مجرى نهر النيل، كما يتواجد فى هذا الشارع العديد من محلات بيع كافك المستلزمات من ملابس ومستلزمات منزلية، وكذلك مطاعم وكازينوهات لتناول المأكولات وخاصة الفطير الدمياطى الشهير.