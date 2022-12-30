اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 08:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حصاد 2022.. بورسعيد تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين.. صور

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:28 م
حصاد 2022.. بورسعيد تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين.. صور تطوير وتجميل الطرق ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروع رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد يسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة

وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق، وشهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد .
 
وتماشيا مع التطور فى كافة المناحى، كان لزاما أن يتم وضع خطة تطوير شاملة بقطاع الطرق بكافة الأحياء لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى الحركة أمام المواطنين والسيارات، وخلال العام الحالي حاز حي الزهور وحي الجنوب على نصيب كبير من تطوير منظومة الطرق  لتعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها وتتماشى مع المشروعات العملاقة فى مجال الطرق التى أقامتها الدولة المصرية .
 
وفيما يلي نستعرض لأهم الطرق والمحاور التي شهدت تطوير ورفع كفاءة خلال العام الحالى:
 
تجميل وتطوير مدخل بورسعيد الجنوبي من منفذ الرسوة
 
تطوير طريق اللواء احمد عبدالله بدء من الكوبري السطحي للحرفين ببورفؤاد حتي معدية شرق التفريعة بطول 43 وعرض 25م التكلفة 73 مليون جنيه. 
 
تطوير ورفع كفاءة طريق الشاحنات 4 كم متروعرض25م . 
 
جاري تطوير شامل لطرق قبضايا وشباب المدينة و طرق علي ابن ابي طالب والصفا وخالد ابن الوليد وعمر بن الخطاب بحي الزهور. 
 
تطوير ورصف شارع السيد سرحان بالزهور المؤدي الي المقابر الجديدة. 
 
استكمال رصف الطريق الترابي ما بين محطة طرق بالوظة حتي 10000 عند القرية المركزية رقم 7 بتكلفة 271.660مليون
 
رصف وتطوير طرق مشروع المرحلة الثالثة اسكان إجتماعى ببورفؤاد و مشروع 9000 (الكراسة الزرقاء). 
 
تطوير ورفع كفاءة شارع 23 ديسمبر والذي يمر باحياء المناخ والضواحي والزهور بطول 3800 ، وافتتاح ميدان 23 ديسمبر بحي المناخ بعد تطويره 
 
جاري تطوير الطرق المحيطة بساحة مصر وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد. 
 
جاري تطوير المنطقة المحيطة بمول الأوتليت والجراج المتعدد الطوابق لتحقيق المظهر الحضاري بالمنطقة. 
 
رصف الطرق الداخلية بمنطقة 26 عمارة بالضواحي. 
 
تطوير ورفع كفاءة شارع 23 يوليو على مرحلتين بطول2 كيلو و600 متر لإحداث السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات،  و للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للطرق الرئيسية بالمحافظة،  وذلك بداية من نادي العاملين بالمحافظة حتى استاد النادي المصري. 
 
تطوير تقاطع شارع النصر والأمين على أعلى مستوى ، ورصف وتطوير شارع الصباح بين سوق الأسماك الجديد و سوق الخضروات. 
 
رفع كفاءة شارع الروضة بداية من الثلاثينى حتى كسرى ، وشارع العبور (من 23 ديسمبر حتى شارع الأمين ). 
 
استكمال رصف منطقة 58 عمارة و18 عمارة بحى الضواحى ، وأعمال الرصف بين القرية الأوليمبية وعمارات زمزم الجديدة  
 
استكمال رصف الطرق المتهالكة بحي الجنوب (بحر البقر – الكاب – ام خلف ) .
 
رصف المنطقة الصناعية بطول ٥كم وتكلفة 45 مليون جنيه 
انشاء الطريق المؤدي لمصنع بيراميدز بطول 1كم وتكلفة 10 مليون جنيه. 
 
إنشاء طريق يربط محور 30 يونيو بالمنطقة الصناعية والطرق حول مركز الفحص المروري بالحي الاماراتي بطول 3.5 كم وتكلفة 44 مليون جنيه. 
 
إنشاء وتطوير طريق مجرى ترعة السلام من كوبري 30 يونيو حتى شادر عزام بطول 3.5 كم،  بتكلفة 16.5 مليون جنيه.
 
رفع كفاءة ورصف مدخل قرية العاشر من رمضان حتى المعاهدة والطريق الواصل من شادر عزام حتى مستشفى 30 يونيو وطريق الرقة والعبد، والطريق المؤدي الى مركز شباب زيدان سند  بتكلفة 20 مليون جنيه. 
 
رفع كفاءة وتطوير مدخل بحر البقر والربط على طريق المعاهدة والمنطقة المحيطة بمحطة الرفع الجديد وسحارة ترعة السلام، بتكلفة 25 مليون جنيه. 
 
رفع كفاءة ورصف طريق القوايطة من شادر عزام حتى كوبري القوايطة بتكلفة اكثر من 20 مليون جنيه. 
 
وتستمر جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين وخلق محاور مرورية جديدة تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، ولتحقيق السيولة المرورية و منع التكدس خلال عام 2022.
 
 
تجميل الطرق ببورسعيد وتجميلها خلال 2022
تجميل الطرق ببورسعيد وتجميلها خلال 2022

تطوير وتجميل الطرق ببورسعيد
تطوير وتجميل الطرق ببورسعيد

تطوير ورفع كفاءة الطرق ببورسعيد
تطوير ورفع كفاءة الطرق ببورسعيد

خطة التطوير تشمل الاحياء خلال عام 2022
خطة التطوير تشمل الاحياء خلال عام 2022

خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق ببورسعيد
خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق ببورسعيد

رفع كفاءة الطرق ببورسعيد وتجميلها خلال 2022
رفع كفاءة الطرق ببورسعيد وتجميلها خلال 2022

رفع كفاءة الطرق ببورسعيد وتجميلها خلال 2022
رفع كفاءة الطرق ببورسعيد وتجميلها خلال 2022
 
 
 

بورسعيد

رصف الطرق

اخبار مصر

حصاد 2022

محافظه بورسعيد

الجمهوية الجديده



الموضوعات المتعلقة

عيشها أبيض وأسود.. صيد السمك فى بورسعيد "غية"

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:00 م

"الجمهورية الجديدة".. بورسعيد محافظة "إلكترونية".. بداية إطلاق منظومة التحول الرقمي في 2019.. رقمنة 736 جهة بواقع 651 مبنى.. وعادل الغضبان: إطلاق المنظومة بـ 54 خدمة إلكترونية عبر التطبيقات الحديثة.. صور

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:00 م

محافظ بورسعيد يقرر إطلاق اسم الراحل اللواء مصطفى كامل على مبنى الديوان العام المطور

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:31 م

محافظ بورسعيد يتابع منظومة الشكاوى.. ويؤكد: التحول الرقمى ساهم فى تقديم الخدمات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة