حصاد 2022.. بورسعيد تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين.. صور

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروع رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد يسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة

وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق، وشهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد .

وتماشيا مع التطور فى كافة المناحى، كان لزاما أن يتم وضع خطة تطوير شاملة بقطاع الطرق بكافة الأحياء لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى الحركة أمام المواطنين والسيارات، وخلال العام الحالي حاز حي الزهور وحي الجنوب على نصيب كبير من تطوير منظومة الطرق لتعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها وتتماشى مع المشروعات العملاقة فى مجال الطرق التى أقامتها الدولة المصرية .

وفيما يلي نستعرض لأهم الطرق والمحاور التي شهدت تطوير ورفع كفاءة خلال العام الحالى:

تجميل وتطوير مدخل بورسعيد الجنوبي من منفذ الرسوة

تطوير طريق اللواء احمد عبدالله بدء من الكوبري السطحي للحرفين ببورفؤاد حتي معدية شرق التفريعة بطول 43 وعرض 25م التكلفة 73 مليون جنيه.

تطوير ورفع كفاءة طريق الشاحنات 4 كم متروعرض25م .

جاري تطوير شامل لطرق قبضايا وشباب المدينة و طرق علي ابن ابي طالب والصفا وخالد ابن الوليد وعمر بن الخطاب بحي الزهور.

تطوير ورصف شارع السيد سرحان بالزهور المؤدي الي المقابر الجديدة.

استكمال رصف الطريق الترابي ما بين محطة طرق بالوظة حتي 10000 عند القرية المركزية رقم 7 بتكلفة 271.660مليون

رصف وتطوير طرق مشروع المرحلة الثالثة اسكان إجتماعى ببورفؤاد و مشروع 9000 (الكراسة الزرقاء).

تطوير ورفع كفاءة شارع 23 ديسمبر والذي يمر باحياء المناخ والضواحي والزهور بطول 3800 ، وافتتاح ميدان 23 ديسمبر بحي المناخ بعد تطويره

جاري تطوير الطرق المحيطة بساحة مصر وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد.

جاري تطوير المنطقة المحيطة بمول الأوتليت والجراج المتعدد الطوابق لتحقيق المظهر الحضاري بالمنطقة.

رصف الطرق الداخلية بمنطقة 26 عمارة بالضواحي.

تطوير ورفع كفاءة شارع 23 يوليو على مرحلتين بطول2 كيلو و600 متر لإحداث السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، و للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك بداية من نادي العاملين بالمحافظة حتى استاد النادي المصري.

تطوير تقاطع شارع النصر والأمين على أعلى مستوى ، ورصف وتطوير شارع الصباح بين سوق الأسماك الجديد و سوق الخضروات.

رفع كفاءة شارع الروضة بداية من الثلاثينى حتى كسرى ، وشارع العبور (من 23 ديسمبر حتى شارع الأمين ).

استكمال رصف منطقة 58 عمارة و18 عمارة بحى الضواحى ، وأعمال الرصف بين القرية الأوليمبية وعمارات زمزم الجديدة

استكمال رصف الطرق المتهالكة بحي الجنوب (بحر البقر – الكاب – ام خلف ) .

رصف المنطقة الصناعية بطول ٥كم وتكلفة 45 مليون جنيه

انشاء الطريق المؤدي لمصنع بيراميدز بطول 1كم وتكلفة 10 مليون جنيه.

إنشاء طريق يربط محور 30 يونيو بالمنطقة الصناعية والطرق حول مركز الفحص المروري بالحي الاماراتي بطول 3.5 كم وتكلفة 44 مليون جنيه.

إنشاء وتطوير طريق مجرى ترعة السلام من كوبري 30 يونيو حتى شادر عزام بطول 3.5 كم، بتكلفة 16.5 مليون جنيه.

رفع كفاءة ورصف مدخل قرية العاشر من رمضان حتى المعاهدة والطريق الواصل من شادر عزام حتى مستشفى 30 يونيو وطريق الرقة والعبد، والطريق المؤدي الى مركز شباب زيدان سند بتكلفة 20 مليون جنيه.

رفع كفاءة وتطوير مدخل بحر البقر والربط على طريق المعاهدة والمنطقة المحيطة بمحطة الرفع الجديد وسحارة ترعة السلام، بتكلفة 25 مليون جنيه.

رفع كفاءة ورصف طريق القوايطة من شادر عزام حتى كوبري القوايطة بتكلفة اكثر من 20 مليون جنيه.

وتستمر جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين وخلق محاور مرورية جديدة تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، ولتحقيق السيولة المرورية و منع التكدس خلال عام 2022.