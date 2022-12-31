سوق على مهلك.. المرور تحرر 13 ألف مخالفة تجاوز للسرعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69059 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 13833 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 245 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائى، و4 مخالفات شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.