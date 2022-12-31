اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سوق على مهلك.. المرور تحرر 13 ألف مخالفة تجاوز للسرعة

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:23 م
سوق على مهلك.. المرور تحرر 13 ألف مخالفة تجاوز للسرعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69059 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 13833 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط 245 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائى، و4 مخالفات شروط الترخيص .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

حملة مرورية

أخبار المرور

مخالفات المرور

مخالفة مرورية

مخالفات السرعة

مخالفة سرعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة