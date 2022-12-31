رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بـ3 كليات.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الفنون التطبيقية، والتربية النوعية، والآداب.

جاء ذلك بحضور الدكتور شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول قد انطلقت في كليات الجامعة خلال شهر ديسمبر الجاري، وشهدت الكليات جولات موسعة قام بها رئيس الجامعة والنواب لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرا إلى أنه جارى إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى توفير الملاحظين من الجهاز الإداري، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة، بإلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، وتكليف أفراد الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الإداري بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.



جانب من جولة رئيس جامعة بنها



رئيس الجامعة خلال الجولة