رئيس جامعة بنها يكرم الطالب الفائز بمسابقة "بلاك هات" في السعودية

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، الطالب سيف الإسلام حسام محمود بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الفائز بنهائي مسابقة Black Hat MEA CTF Finals والتي عقدت في الرياض - المملكة العربية السعودية، وحصوله على المركز الثالث علي مستوى العالم، وذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، على أهمية دعم الطلاب في المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية وغيرها، من أجل تعظيم الاستفادة من طاقاتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، مؤكدا على أن الجامعة لا تألوا جهدا في اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة للمبدعين والنوابغ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

وفي سياق أخر ترأس الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مجلس الجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور جمال سوسة، الجلسة بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، تأكيد لمشاعر الأخوة وروح المحبة والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.

كما قدم التهنئة للدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، على تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتجديد تعيينه عميدا لكلية الحقوق، متمنيا له دوام التوفيق، كما قدم التهنئة للطلاب الفائزين فى انتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات.