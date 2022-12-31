رئيس الوزراء يشهد لحظة الإفراج وخروج البضائع من الموانئ.. فيديو

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

رصدت عدسة "اليوم السابع"، لحظة الإفراج الجمركي وخروج البضائع من المؤاني بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وكان قد توجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكان في استقبال الدكتور مدبولي لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (33)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (34)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (35)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (36)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (37)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (38)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (39)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (40)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (41)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (42)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (43)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (44)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (45)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (46)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (47)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (9)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (10)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (11)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (12)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (13)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (14)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (15)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (16)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (17)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (18)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (19)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (20)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (21)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (22)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (23)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (24)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (25)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (26)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (27)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (28)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (29)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (30)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (31)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (32)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (33)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (34)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (35)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (36)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (37)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (38)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (39)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (40)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (41)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (42)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (43)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (44)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (45)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (46)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (47)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (9)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (10)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (11)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (12)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (13)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (14)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (15)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (16)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (17)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (18)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (19)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (20)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (21)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (22)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (23)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (24)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (25)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (26)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (27)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (28)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (29)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (30)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (31)