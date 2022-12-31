رئيس الوزراء: الإعلان عن البضائع المفرج عنها فى الموانئ أسبوعيا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء من داخل ميناء الإسكندرية، أن هناك حركة للافراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ، موضحا إنه تفقد أعمال التطوير فى محطة مصر والمنظومة الجديدة من البوابات الخاصة بالتذاكر، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية يشهد تطور كبير وأعمال توسعات.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هدف رئيسى من زيارته للإسكندرية هو نقلة نوعية فى الإفراج عن البضائع، موضحا أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كافة البضائع من كافة الموانئ، واسبوعيا سيتم الاعلان عن الأرقام التى ستخرج من الميناء وتم خروج بضائع بقيمة مليار و250 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر وحتى أمس الجمعة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (9)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (10)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (11)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (12)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (13)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (14)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (15)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (16)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (17)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (18)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (19)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (20)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (21)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (22)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (23)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (24)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (25)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (26)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (27)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (28)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (29)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (30)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (31)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (32)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (33)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (34)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (35)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (36)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (37)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (38)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (39)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (40)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (41)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (42)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (43)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (44)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (45)



تفقد رئيس الوزراء لميدان محطة مصر وسوق المحطة بمحافظة الاسكندرية (46)