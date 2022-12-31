اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:02 م
رئيس الوزراء: الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء من داخل ميناء الإسكندرية، إن هناك خطة لسداد متأخرات الموردين تباعا ، موضحا أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ستحل الأزمة، موضحا أن هناك حركة للافراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ ، موضحا إنه تفقد اعمال التطوير فى محطة مصر والمنظومة الجديدة من البوابات الخاصة بالتذاكر، مشيرا الي أن ميناء الإسكندرية يشهد تطور كبير وأعمال توسعات. 
 
 
وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن هدف رئيسي من زيارته للإسكندرية هو نقلة نوعية فى الافراج عن البضائع ، موضحا أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كافة البضائع من كافة الموانئ ، واسبوعيا سيتم الاعلان عن الأرقام التي ستخرج من الميناء وتم خروج بضائع بقيمة مليار و250 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر وحتى أمس الجمعة ، موضحا ان الاولوية الفترة القادمة للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية 
 
واستهل  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت ، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.
 
وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
 
 

الافراج عن البضائع

مجلس الوزراء

السلع

مصطفى مدبولي

الحكومة

جولة رئيس الوزراء

زيارة محافظة الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة