رئيس البريد: الانتهاء من تطوير 80% من مكاتب بريد المرحلة الأولى من حياة كريمة

الغربية - هبة السيد

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، إن إدارة البريد نجحت في الانتهاء من تطوير وتشغيل نسبة 80% من مكاتب بريد المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، البالغ عددهم 860 مكتب بريد في 1413 قرية تابعة ل52 مركز، منها 27 مركز بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية، تم الانتهاء منها بالكامل، مضيفًا أن البريد سيعمل بالتوازي مع إضافة قرى جديدة بالمبادرة لاستكمال تطوير مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية.

أضاف " فاروق"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في جولة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الغربية، أن مكاتب البريد تقدم أكثر من 155 خدمة متنوعة ما بين خدمات بريدية وحكومية ومصرفية، ومستعدين لإضافة خدمات حكومية جديدة بعد الربط مع الجهات الحكومية المعنية، متابعًا :"البريد المصري يفتح أبوابه لاستقبال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين".

وحول تقديم خدمات توثيق الشهر العقاري، قال شريف فاروق، إنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال 105 مكتب بريد بمختلف المحافظات، وهناك رغبة لزيادتها إلى 500 مكتب بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه تم إضافة مكتبين مؤخرا أحدهما في القرية الذكية.

لفت "فاروق"، إلى أن عملاء هيئة البريد يستحوذون على الحصة الأكبر من البطاقات البلاستيكية في مصر بإجمالي أكثر من 15 مليون بطاقة ائتمان منها حوالي 4 ملايين كارت ميزة، كما يستفيد 6 ملايين من أصحاب المعاشات من هذه البطاقات عبر 1600 ماكينة صراف آلي ATM، وأكثر من 10 آلاف نقطة بيع.

ونجحت جهود الحكومة في تطوير البريد المصري، في تقدم مصر 34 مركزًا فى مؤشر التنمية البريدية خلال 2022 لتأتى بذلك في المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة في 2021.

لتصبح مصر في المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا في مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، جاءت مصر في المرتبة الـ 48 فى مؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 في مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 في مؤشر الملاءمة.