رئيس البريد: تطوير أكثر من 3600 مكتب بمختلف المحافظات.. وإنشاء 300 أخرى

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، إن إدارة البريد انتهت من تطوير أكثر من 3600 مكتب بمختلف محافظات الجمهورية من إجمالى 4 آلاف مكتب خلال بدء خطة التطوير، تمت إضافة إليهم 300 مكتب جديد، مضيفًا أن المكاتب التى لم يتم تطويرها أما تخضع لمنازعات قانونية جارى التوصل لحل لها لبدء التطوير أو البحث عن أماكن أخرى بديلة؛ لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، وحجم ما تقدمه الهيئة من خدمات على أعلى مستوى.

وأضاف " فاروق"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى جولة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الغربية، أن البريد نجح فى تطوير نسبة 80% من إجمالى مكاتب البريد فى المحافظة البالغ عددهم 300 مكتب، إضافة إلى إنشاء 27 مكتبا ضمن مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وجارى العمل على استمرار تطوير باقى المكاتب بمختلف محافظات الجمهورية، وإضافة أخرى جديدة لاستيعاب إقبال المواطنين على الخدمات البريدية وخدمات الشمول المالى الجديدة.

ونجحت جهود الحكومة فى تطوير البريد المصري، فى تقدم مصر 34 مركزًا فى مؤشر التنمية البريدية خلال 2022 لتأتى بذلك فى المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة فى 2021.

لتصبح مصر فى المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا فى مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، جاءت مصر فى المرتبة الـ 48 فى مؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 فى مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 فى مؤشر الملاءمة.