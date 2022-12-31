ختام فعاليات حملة "مناهضة العنف ضد المرأة" بمحافظة الدقهلية‎‎.. اعرف التفاصيل

الدقهلية _محمد الحبشي

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

واطلقت فعاليات الحملة بعنوان "إمسكوا طرف خيط" وشاركوا في القرار، والتي اختتمت فاعلياتها بقاعة نادي نقابة الأطباء، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف وحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

وحضر الفاعليات عددكبير من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني بمحافظة الدقهلية، حيث تم تكريم العديد من المشاركين بالحملة، إضاقة لتقديم عدد من الفقرات الغنائية والعروض المسرحية التفاعلية التي تناولت موضوع الحملة.

وانطلقت فاعليات الحملة بمحافظة الدقهلية، بتاريخ 5 نوفمبر حتى 30 ديسمبر الجاري ضمن تنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التعريفية وحملات طرق الأبواب من خلال الرائدات الاجتماعيات.

وأستهدفت الحملة تكوين رأي عام وثقافة واعية تناهض ظاهرة العنف ضد المراة بجميع اشكالة، وعرض نماذج ناجحة من الفتيات والنساء التي ساهمت في تنمية مجتمعاتهم المحلية.