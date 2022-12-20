اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تضامن الدقهلية" تعقد ندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:49 م
"تضامن الدقهلية" تعقد ندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات جانب من الندوة
الدقهلية : محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ندوة تثقيفية لمناهضه العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "امسكوا طرف خيط وشاركوا فى القرار" وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

عقدت الندوة بالنادى الاجتماعى بالدهايمة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم إلقاء الضوء على اسباب العنف وطرق القضاء عليه، ورؤيه الجانب الدينى لهذه القضية.

واستعرضت الندوة توضيح للخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للفتيات والسيدات، من أجل تمكينهم وحمايتهم، والدور الذى تقوم به مراكز حماية واستضافة المرأة.

حاضر بالندوة أحمد إبراهيم جهاز تنمية المشروعات، والقمص اثناسيوس زكى دير القديسة دميانه البرارى، والشيخ لطفى العراقى أحد علماء الأزهر الشريف، بدرين السيدمدير إدارة شئون المرأة، وفيفى صلاح وزة مدير إدارة بلقاس، ومهند الشرقاوى مهندس الاتصال، وحضور عدد كبير الشباب ومن السيدات وعدد من الرائدات الاجتماعيات.


التضامن الاجتماعي

ندوة تثقيفية

مناهضة العنف

العنف ضد المرأة

العنف ضد الفتيات

مبادرات رئاسية

بلقاس

قمس دير القديسه دميانه

مشايخ الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة