"تضامن الدقهلية" تعقد ندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

الدقهلية : محمد الحبشي

عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ندوة تثقيفية لمناهضه العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "امسكوا طرف خيط وشاركوا فى القرار" وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

عقدت الندوة بالنادى الاجتماعى بالدهايمة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم إلقاء الضوء على اسباب العنف وطرق القضاء عليه، ورؤيه الجانب الدينى لهذه القضية.

واستعرضت الندوة توضيح للخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للفتيات والسيدات، من أجل تمكينهم وحمايتهم، والدور الذى تقوم به مراكز حماية واستضافة المرأة.

حاضر بالندوة أحمد إبراهيم جهاز تنمية المشروعات، والقمص اثناسيوس زكى دير القديسة دميانه البرارى، والشيخ لطفى العراقى أحد علماء الأزهر الشريف، بدرين السيدمدير إدارة شئون المرأة، وفيفى صلاح وزة مدير إدارة بلقاس، ومهند الشرقاوى مهندس الاتصال، وحضور عدد كبير الشباب ومن السيدات وعدد من الرائدات الاجتماعيات.