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السبت، 31 ديسمبر 2022 02:48 م
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حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال برأس السنة.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:22 م
حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال برأس السنة.. صور حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين
دمياط - هيثم مراد

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تستعد حديقة بنت الشاطئ بمحافظة دمياط، لاستقبال احتفالات الأهالى بأعياد الكريسماس، ينتظر الجميع حفل اليوم والمقرر إقامته فى تمام الثانية عشر مساء، احتلت أنباء احتفالات حديقة بنت الشاطئ اهتمام الكثير من الأهالى والذين يستعدون اليوم للمشاركة فى برنامج الاحتفالات المعلن عنه والمقرر إقامته مساء

التذكرة بـ 2 جنيه فقط، ميزة تقدمها محافظة دمياط لأهالى. المحافظة لقضاء احتفالات رأس السنة، عروضا فنية ومسرح عرائس ورقص تنورة والعديد من الفقرات الأخرى والتى تم التحضير لها بالتنسيق مع قصر ثقافة دمياط لتقديم فقرات متنوعة ضمن برنامج الحفل، وشهدت الحديقة إقبالا مكثفا منذ يوم أمس من قبل الأهالى والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع شجرة الكريسماس التى تم زرعها وسط الحديقة، الجميع يستعد لقضاء الاحتفال داخل هذا المكان الذى يقع على ضفاف النيل.

 

موقع حديقة بنت الشاطئ يؤهلها لتكون مزار لكافة المواطنين فى هذا اليوم، تقع الحديقة فى ميدان الساعة وسط المحافظة وبالقرب من مجمعات تسويقية كثيرة، أيضا يقع بجوارها الكثير من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى وجود وسائل المواصلات والتى تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين

 

حديقة بنت الشاطئ فى دمياط يتقدم حفلها اليوم أمام المواطنين فقط بـ 2 جنيه لتسجل بهذا العرض افضل عروض الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس واقلها سعرا

 
حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (1)
حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (1)

حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (2)
حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (2)

حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (3)
حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (3)

حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (4)
حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (4)

حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (5)
حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطننين (5)

 


اعياد الكريسماس

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