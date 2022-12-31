حصاد 2022 بدمياط.. تمويل مشروعات الشباب وتوفير 15000 فرصة عمل بالقطاع الخاص

أعلنت محافظة دمياط عن حصاد عام 2022، فى العديد من المجالات، وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة نجحت فى إنجاز الكثير من المهام وتقديم أفضل النتائج فى مثير من الملفات على مدار الفترة الماضية خاصة فى الأربعة أعوام الأخيرة.

وفى قطاع خدمات القوى العاملة، تمكنت محافظة دمياط خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، من توفير 15624 فرصة عمل متنوعة بالقطاع الخاص، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون التى تم تحريرها بين مديرية القوى العاملة والكيانات الاقتصادية بالقطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل للشباب المحافظة.

كما تم أيضا تسليم 1503 وثائق تأمين على الحياة لعدد من العمال بمجال العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تقديم 1804 وثائق أخرى لصغار الصيادين.

وفى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، شهدت محافظة دمياط تمويل 14500 مشروع ليتم توفير اكثر من 35 ألف فرصة عمل من خلال برامج التمويل المختلفة لتلك المشروعات.

كما قدمت مبادرة "مشروعك" تمويلا لأكثر من 2000 مشروع بنطاق المحافظة ليتمكن من توفير 5 آلاف فرصة عمل متنوعة لأبناء المحافظة.

وأشارت محافظ دمياط إلى استمرار مديرية القوى العاملة فى تقديم خدماتها لشباب المحافظة، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا فى مجال التدريب والذى أتاح فرصا كبيرة أمام أبناء دمياط لخلق فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات التى يطلبها سوف العمل، مؤكدة أن برامج التدريب التى تنفذها القوى العاملة بدمياط تسهم فى توفير المهارات اللازمة لأنباء المحافظة من أجل اختراق سوق العمل.