تحصين 64 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطرى، بمحافظة كفر الشيخ، من تحصين 64 ألف طائر، من مرض أنفلونزا الطيور، والأمراض الوبائية، بعدد من قرى مراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري.

قال الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري، إنه تم تحصين 22 ألف طائر متنوع والتقصي والتطهير لـ 535 منزلا وكذلك التقصي لـ 85 مزرعة دواجن بنواحي بيلا والجرايدة وكفر قتى والشطوط وكفر العجمي والحوه، ولا توجد أي إصابات ولا اشتباهات في إصابات بأنفلونزا الطيور.

وأضاف أنه تم تحصين 27800 طائر ضد الأمراض الوبائية، وفي اطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور تم تحصين 3610 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم تحصين 13 ألف طائر تربية منزلية بنطاق بؤرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتطهير سوقين، و6 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 30 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالي 9500 طائر، كما تم منح 3 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة كما تم التقصي النشط تم خلالها جمع 20 عينة من منزلين بهما اشتباهات بشرية.