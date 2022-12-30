اليوم السابع
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الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:56 م
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إزاى تقضى احتفالات رأس السنة فى دمياط بـ 2 جنيه.. صور

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:45 م
إزاى تقضى احتفالات رأس السنة فى دمياط بـ 2 جنيه.. صور احتفالات رأس السنة فى دمياط
دمياط - هيثم مراد

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تستعد محافظة دمياط، لاستقبال احتفالات رأس السنة وبداية عام جديد، ويعد أكثر من مكان بدأ الاستعداد والتحضير لاستقبال المواطنين لقضاء احتفالات أعياد الكريسماس، هى حديقة بنت الشاطئ حيث استعدت لاستقبال أعياد الكريسماس

بـ 2 جنيه فقط يمكنك الذهاب إلى حديقة بنت الشاطئ وسط دمياط، لتقضي وقتًا متميزًا داخل هذا المكان، موقع حديقة بنت الشاطئ جعلها محط اهتمام لجميع المواطنين، فهي تقع وسط المدينة تكل على كورنيش النيل، تقترب من كل الخدمات التسويقية، بجوارها سوق التجاري وكذلك سوق الشرباصي تلك الأسواق التي تحتوى على عدد كبير من المحال التجارية المتنوعة، كما يوجد بالقرب من حديقة بنت الشاطئ وسط دمياط العديد من المطاعم ومراكز الخدمات المختلفة، أيضًا بجوارها نجمع للسيارات والتي توفر وسائل الانتقال إلي أي موقع تريد. 
 
شجرة الكريسماس خطفت أنظار الزوار، حيث حرص كل زوار الحديقة على التقاط الصور التذكارية بجوار شجرة الكريسماس التي تم وضعها في مقدمة الحديقة لاستقبال الزوار، أيضًا لتكون عنوانا لكل من يريد أن يقضي احتفالات الكريسماس بأسعار رمزية. 
 
تشهد حديقة "بنت الشاطئ" في دمياط إقبالا كبيرا من قبل الأهالي احتفالا بالعام الجديد، خاصة مع اقتراب احتفالات العام الجديد، ومن المقرر أن تتزايد الاعداد خلال الساعات المقبلة ليستقبل الدمايطة عامهم الجديد في جو من البهجة والمرح داخل جدران حديقة "بنت الشاطئ" وسط المدينة. 
 
اذا كانت اسرتك مكونة من 4 أفراد وتبحث عن مكان لقضاء اعياد الكريسماس فقط عليك التوجه إلي حديقة "بنت الشاطئ" بمحافظة دمياط 8 جنيهات فقط كافية لقضاء اعياد الكريسماس  لأربعة أفراد. 
 
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اعياد الكريسماس

رأس السنة الجديدة

بنت الشاطئ

عام 2023

أخبار محافظة دمياط



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