حبس ربة منزل وعاطلين يديرون ورشة تصنيع أسلحة بمنزل أحدهم فى شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطلين وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارتهم ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية في منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

وكانت مباحث القليوبية ضبطت شخصين وربة منزل يديرون ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار، متخذين من منزل أحدهم وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 3 فرد خرطوش وأدوات التصنيع وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبسهم وتحريز المضبوطات.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، تفيد إدارة شخصين وربة منزل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وترويجها بمنطقة شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني.

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، فداهمت قوة كبيرة من مباحث القسم المنزل وتم ضبطهم، وبتفتيش المكان تم العثور على 3 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وعدد من أجزاء وأدوات التركيب والإصلاح والتصنيع و3 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.