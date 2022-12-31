ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول أهمية قناة السويس والمواطنة وتماسك المجتمع

الأقصر – أحمد مرعى

تنوعت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أهمية قناة السويس لمصر والعالم"، حيث أوضح العادلي حسان مسئول القصر، أن قناة السويس ممر مائي من صنع الإنسان ولها أهميتها الجغرافية والاقتصادية ومميزاتها الفريدة.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان"المواطنة تماسك المجتمع"، حيث أوضح الشيخ محمد عبده أمين خطيب وإمام بالأوقاف، تطور مفهوم المواطنة وقيم المواطنة الصالحة وحقوق وواجبات المواطنة وشروطها ومقوماتها الأساسية أوصي الرسول "ص" بحب الوطن والدفاع عنه وغرس القيم وعدم زعزعة الاستقرار في البلاد، وذلك بمدرسة الشيخ أبو العلا الابتدائية بالقباحي الغربي، بالإضافة إلى ذلك عقدت محاضرة بعنوان" تكنولوجيا عن الأنظمة الذكية" أوضحت زينب فراج ماهي الأنظمة الذكية وأنواعها والذكاء الاصطناعي ومجالاته وتطبيقات الأنظمة الخبيرة أو الذكية.

استضافت مكتبة النمسا الثقافية قافلة الوعظ والإرشاد من منطقة إدارة الوعظ بحضور فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر وفضيلة الشيخ جمال محمد واعظ عام بمنطقة وعظ أسيوط وفضيلة الشيخ بدوى مطاوع واعظ عام من منطقة وعظ المنيا وكان موضوع الندوة بعنوان"السلوك الأخلاقى والحفاظ على الممتلكات العامة" وبدأ الشيخ عمر سيد مرحبا الضيوف والحضور كما أوضح الشيخ جمال محمد السلوك الأخلاقي فى القرآن الكريم والسنة وتناول أيضا فضيلة الشيخ بدوى مطاوع نهي النبي عن الخوض فى الممتلكات العامة وأثر السلوك الأخلاقي فى الأمن المجتمعي كما استمعا كل منهم إلى أسئلة الحاضرين والإجابة عليها.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تنمية المجتمع" تحدث عبدالعاطي علي أحمد عن العلاقة بين الثقافة والتنمية الاجتماعية وتعريف الثقافة ومكوناتها وطبقات ومستويات الثقافة ودورها فى إحداث تنمية اجتماعية، كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان" الإنترنت واستخدامه"، وتحدث علاء محمد عن الإنترنت وأهمية استخداماته والبرامج التي يمكن الاستفادة منها وكيفية التعامل معها وخصوصا مع الطلاب وفي الحياة العلمية، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج ألقى قصيدة بعنوان"أجمل نساء العالمين"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة" تبة وحجارة"،

بينما أعد قصر ثقافة الطفل بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية عرض مسرح عرائس بعنوان "الأرنب المغرور" أداء وتنفيذ أسماء عباس وهناء عباس ونرمين البير، ونفذ قصر ثقافة إسنا ورشة عمل عروسة للأطفال تنفيذ المدربة أسماء محمد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة عمل عقد للبنات تنفيذ أسماء محمد.