محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية لدعم الشباب والأطفال بثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مصادر الثقافة البصرية" حيث أوضح الدكتور أحمد جمال عيد تعدد الروافد التى تعزز من الثقافة البصرية وما هى الثقافة البصرية ومصادرها وأوضح أهمية التثقيف البصري.

وبجانب ذلك عقدت بقصر ثقافة الأقصر، محاضرة بعنوان"اضطراب تشوه صورة الجسم" تحدثت خلالها حياة عبد الرحيم أخصائى نفسى وباحث اكلينكى عن معنى اضطراب تشوه صورة الجسم وأسبابه وأعراضه والعلاج، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل"سلسلة من الأيبوكسي" تنفيذ أنوار أيمن محمد.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر حسن مغربى ألقى قصيدة بعنوان"تيك توك"، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "الزواج السعيد" ألقتها ولاء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط عرض مسرح عرائس بعنوان"حكايات زهرة" أداء حجاجية خيرى، ونفذ المركز الحضرى ورشة فنون تشكيلية"رسم حر" لأطفال القرية نفذتها نجوى النبوى، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ فيصل عبد العزيز، أقامت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية للرسم تنفيذ حنفى فتحى، كما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم "آثار بلدنا أهرامات الجيزة".

كما قدم قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد دينى للمنشد محمود بهيج ألقى قصيدة بعنوان "كن راضيا"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط بتاريخ عرض إنشاد دينى للمنشد علاء محمد أبوالوفا بعنوان "الصلاه على رسول الله نورا"، وكذلك أعد المركز الحضرى عرض إنشاد دينى للمنشد ياسر حسن ألقى قصيدة بعنوان "صلى الله على طه".



أمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر



محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بالأقصر



محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر



