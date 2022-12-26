الآلاف من أهالى دمنهور يودعون سيدة الخير بعد مقتلها خلال توزيعها أموال الزكاة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

فى جنازة مهيبة شيع الآلاف من أهالى محافظة البحيرة اليوم الاثنين جثمان السيدة سهير الأنصارى المعروفة باسم سيدة الخير، وذلك بعد مقتلها على أيدى مجهولين بهدف السرقة وإلقائها بأرض زراعية خلف جامعة دمنهور أثناء توزيعها أموال الزكاة والصدقات.

وانطلقت الجنازة من مسجد الحبشى مرورا بشوارع وسط مدينة دمنهور حتى مقابر عائلة الفقيدة، وخيمت حالة من الحزن على مدينة دمنهور بعد العثور على جثة السيدة سهير الأنصارى موظفة بالمعاش وتبلغ من العمر 62 سنة، ملقاة داخل أرض زراعية بالقرب من مدخل مدينة دمنهور الواقع على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى بالبحيرة إلى دفتر عزاء تقديرا لهذه السيدة المعروفة بأعمالها الخيرية ونشاطها فى مراعاة الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة دمنهور.

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة واقعة مأسوية بعد العثور على جثة سيدة مسنة على المعاش ملقاة بأرض زراعية فى ظروف غامضة ووجود جروج قطعية فى رأس المتوفية مع جروح و كدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من العمر تدعى "سهير الأنصارى" 62عاما موظفة على المعاش، مقيمة بمنطقة مشتل كرم بدمنهور، ملقاة بأرض زراعية خلف مبنى جامعة دمنهور الواقع على طريق - القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة المأسوية وتشكيل فريق بحث وتوسيع دائرة المشتبهين لملاحقة وضبط مرتكبى الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.