اليوم السابع
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تموين بولاق الدكرور تضبط مخبزا لتجميع سكر تموينى وسلع بدون فواتير

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:54 م
تموين بولاق الدكرور تضبط مخبزا لتجميع سكر تموينى وسلع بدون فواتير تموين بولاق الدكرور تضبط مخبز لتجميعه سكر تموينى
كتبت - مرام محمد

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واصلت إدارة تموين بولاق الدكرور جهودها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بدائرة الإدارة؛ لضبط الأسواق ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

 

وفى هذا الإطار، شنت الإدارة برئاسة أنيسة محمد مدير الإدارة، حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر إثبات حالة، شملت 5 محاضر غلق بدون إذن ومحضرين نقص وزن 15 جم و17 جم وعدم وجود سجلات تفتيش، كما تم تحرير 5 محاضر جنح بيانها، شملت محضر ضد مخبز افرنجى لتجميعه سكر تموينى مدعم تم التحفظ فيه على 40 كجم سكر، ومحضر ضد سوبر ماركت لبيعه سجائر مستوردة بدون فواتير تم التحفظ بداخله على 41 خرطوشة سجائر بكل واحدة 10 علب.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد مخزن لبيع مواد غذائية بالجملة، وقطاعى لبيعة سكر معبأ بدون فواتير، وتم التحفظ على 43 باكتة × 10 كجم بمحل تموينى لحين صدور قرار النيابة، وتم تحرير محضر ضد شركة لبيعها سكر معبأ بدون فواتير وتم التحفظ على 15 باكتة × 10 كجم، كما تم تحرير محضر ضد مخبز سياحى لتجميعة دقيق بلدى مدعم، وتم التحفظ على عدد 2 شيكارة زنة 50 كجم بمطحن الهرم لحين صدور قرار النيابة

 

يأتى ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأى ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.


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