تكريم 70 طالبا فى حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة الجديدة‎‎.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

شهد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بالجامعة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2022، وقد نظم الاحتفال اتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية، هذا وقد أقيم الحفل بحضور السادة عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية،وأمين عام الجامعة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وافتتح الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم ، وأعقب ذلك عرض فيلم وثائقي يستعرض نشأة جامعة المنصورة الجديدة، اعقبة عرض نشاط الطلاب بالجامعة خلال العام الدراسي 2021 – 2022 من خلال فيديو من اعداد اتحاد طلاب جامعة المنصورة الجديدة ، وعرض قدمته قيادة الجامعة خلال العام الجامعي الأول للدراسة من اهتمام بالأنشطة الطلابية بدأت بأنشاء ملاعب رياضية وإدارة وتنظيم انتخابات اتحاد الطلاب ، وتنظيم الحفلات، وتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة بالجامعة من دوري كرة قدم وطائرة وتنس طاولة وشطرنج ، ومتابعة ودعم الأسر الطلابية في تنظيم العديد من الفاعليات مثال " يلا اسنان يلا كورة، وورشة عمل بعنوان: ومعرض نشاطات ومشاريع كلية الهندسة ، وعروض فنية ومسرحية استمرت على مدار العام الجامعي

وأكد رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضًا تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظراً لاهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز

وأوضح" الخولي " أنه تم تكريم 70 طالبًا وطالبة من المتميزين في الأنشطة المختلفة، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس، لافتاً إلى أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل النشاط الرياضي والطلاب المثاليين للعام الجامعي، والأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها