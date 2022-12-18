جامعة المنصورة الجديدة تشارك في يوم الصيدلي بنقابة الصيادلة في المنوفية

الدقهلية : محمد الحبشي

شاركت جامعة المنصورة الجديدة ممثلة في حضور الدكتور معوض الخولي، في يوم الصيدلي المنوفي السادس تحت شعار " معا لدعم الصيدلي المجتمعي " بنقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية، وألقى رئيس جامعة المنصورة الجديدة كلمته للاحتفال بصيادلة الغد ورموز الصيدلة بالمنوفية.

يأتي الاحتفال " برعاية محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون ، وذلك لتكريم رواد مهنة الصيدلة والقيادات بالمحافظة وخريجي كليات الصيدلة لعام 2022 من أبناء محافظة المنوفية.

وحضرت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة جامعة المنوفية ، والدكتور يس الشاعر وكيل كلية الصيدلة جامعة السادات ، والدكتورة مها أبو الغار رئيس هيئة التامين الصحي فرع المنوفية ، والدكتور ناصر أبو حسين رئيس هيئة الدواء المصري فرع المنوفية ، والدكتور أحمد علام نقيب أطباء الأسنان بالمنوفية ، والدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية ، ولفيف من القيادات بالمحافظة وخارجها ، كما حضر أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونقابات وسط الدلتا، عمداء ووكلاء الكليات، وإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية والعلاج الحر، وممثلي المستشفيات الجامعية بالمنوفية، والنقابات الفرعية لوسط الدلتا ونقابة الأطباء نقابة الاسنان ونقابة البيطريين ونقابة الأطباء.

وعبر "الخولي" عن سعادته بإنشاء كلية الصيدلة جامعة المنوفية، وتخرج الدفعة الثانية ، مطالبا الخريجين بالعمل بإخلاص وأمانة وصدق، متنميا لهم التوفيق والسداد والسعادة في حياتهم المستقبلية ، مبرزا الدور الوطني لمهنه الصيدلة، وتكريم كوادر مهنة الصيدلة بمختلف القطاعات ، كما تميز اليوم بإنفراد تكريم شخصية بارزة فى القطاع الصيدلي المصري فى مجال الصناعة الوطنية ورئيس مجلس كبرى الشركات الدوائية القومية " الدكتور أحمد ليلة ".

وتضمن الحفل عرض فيديو توضيحي عن أنشطة نقابة الصيادلة ، كما قام الدكتور محمد ماضي أمين عام النقابة باستعراض كافة الأنشطة النقابية من أنشطة علمية، التعليم الصيدلي، الشباب، الصيدليات ، كما تم تأدية قسم المهنة للصيادلة الجدد.