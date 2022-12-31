اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 02:47 م
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تحصين 114 ألف رأس ماشية ببني سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:33 م
تحصين 114 ألف رأس ماشية ببني سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع تحصين ماشية - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 114 ألف و174 رأساً بواقع " 101ألف و701من الأبقار، 11 ألفا و605 من الجاموس، 868 من الأغنام  والماعز"، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 28 من ديسمبرالجاري، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.
 
 تجدر الإشارة إلى أن المحافظ كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.
 
 
 

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