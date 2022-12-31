اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 01:46 م
أكرم القصاص
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بارزاني يؤكد دعمه لاتفاق الأحزاب العراقية مع حكومة إقليم كردستان

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:17 م
بارزاني يؤكد دعمه لاتفاق الأحزاب العراقية مع حكومة إقليم كردستان بارزاني
أ ش أ

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أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني اليوم السبت، أن هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين حكومتي "المركز والإقليم".

وقال بارزاني - في رسالة نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - "ندعم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين جميع الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية وبين حكومة إقليم كردستان".

وهنأ بارزاني، جميع مواطني إقليم كردستان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مضيفا "أعتبر أن هذه المناسبة هي فرصة للتأكيد مرة أخرى على ثقافة التعايش السلمي بين جميع أبناء شعب كردستان، الذي لطالما آمن بالسلام والأخوة والبحث عن الحلول بالحوار والتفاهم ونبذ العصبية والتطرف".

 

 


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