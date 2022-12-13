رئيس العراق ووفد حكومة إقليم كردستان يبحثان مستجدات الحوار بين بغداد وأربيل

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بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، مع وفد حكومة إقليم كردستان تطورات الوضع السياسي في البلاد، ومستجدات المفاوضات الأخيرة بين بغداد وأربيل بشأن المسائل العالقة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي وفد حكومة إقليم كردستان الذي ضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم، بقصر بغداد، وفق بيان صادر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأكد الرئيس العراقي ضرورة اعتماد الحوار والإسراع بإيجاد الحلول وفقاً للدستور والقانون لضمان الوصول إلى اتفاق يخدم جميع العراقيين.



وفي سياق منفصل، أكد رشيد أهمية الاستفادة من الخبرات الرومانية في دعم القطاع الزراعي، وذلك خلال لقائه بسفير رومانيا لدى العراق رادو أوكتافيان دوبري، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون لتشمل مختلف المجالات، إلى جانب طرق دعم الاقتصاد في البلد من خلال دعم الاستثمارات وتنويعها خدمة لمصالح الشعبين.



وبحسب بيان الرئاسة العراقية حول اللقاء، بحث الرئيس رشيد سبل تطوير التعاون الثقافي مع رومانيا ووضع الطلاب العراقيين الذين يدرسون هناك، مؤكدا ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول إلى العراقيين وتوفير طيران مباشر بين البلدين.



بدوره، جدد السفير دوبري دعم بلاده لسيادة واستقلال العراق ولدوره المحوري إقليميا ودوليا، كونه أحد أهم الدول في المنطقة، مؤكدا حرص رومانيا على زيادة التعاون والعمل الثنائي.



وفي لقاء ثالث مع أمين بغداد عمار موسى كاظم، أكد الرئيس العراقي ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي في بغداد ومعالجة المشاكل والظواهر السلبية والعمل على تطويرها والمحافظة على نظافتها والاهتمام بكافة القطاعات الخدمية، كما تطرق إلى أهمية تطوير عدد من مناطق بغداد التراثية مع ضرورة الحفاظ على تراثها وعمارتها العريقة.