اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 07:00 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تستعد لاستقبال ناقلة نفط فنزويلية للمرة الأولى منذ 4 سنوات

السبت، 31 ديسمبر 2022 07:00 ص
الولايات المتحدة تستعد لاستقبال ناقلة نفط فنزويلية للمرة الأولى منذ 4 سنوات ناقلة نفط
وكالات

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تستعد الولايات المتحدة لاستقبال أول ناقلة نفط فنزويلي، منذ فرض العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي عام 2019.

وستغادر ناقلة "باناماكس" محملة بخام بوسكان ميناء باجو غراندي الفنزويلي في ولاية زوليا، نهاية هذا الأسبوع، متجهة إلى مصفاة أمريكية على ساحل الخليج.

وأكد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن شركة "شيفرون" الأمريكية أرسلت ناقلة نفط إلى فنزويلا لأول مرة منذ 4 سنوات.

وقال المصدر إن الناقلة ستحمل حوالي مليون برميل، ومن المتوقع وصولها إلى الولايات المتحدة في منتصف يناير.

ومن المتوقع أيضا أن تغادر شحنة أخرى من الخام ميناء جوزيه شرق فنزويلا في غضون أسبوعين نحو ساحل الخليج الأمريكي، حسب منصة "آرغوس ميديا".


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باجو غراندي

امريكا

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ساحل الخليج الأمريكي



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