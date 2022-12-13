رئيس فنزويلا: إعادة فتح الحدود البرية بالكامل مع كولومبيا فى أول يناير

وقال مادورو حسبما نقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، "يمكنني أن أعلن أننا سنفتح بالكامل الحدود الغربية لفنزويلا مع كولومبيا لمرور المركبات".

وأضاف مادورو - في بيان له بثته وسائل الإعلام الرسمية - "نعد كل شيء للامتثال لما أعلناه، للوفاء بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لافتتاح الحدود في الأول من يناير".

وقد تم إغلاق الحدود جزئيا قبل سبع سنوات وإغلاقها تماما قبل ثلاث سنوات عندما قطع مادورو العلاقات الدبلوماسية بعد أن شككت الحكومة الكولومبية السابقة في إعادة انتخابه والتي شككت أيضا في شرعيتها العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.