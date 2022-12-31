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المشدد 5 سنوات لرئيس وحدة الرصد البيئي بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

السبت، 31 ديسمبر 2022 10:46 م
المشدد 5 سنوات لرئيس وحدة الرصد البيئي بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة رئيس وحدة الرصد البيئى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الرشوة،  وتغريمه 25 ألف جنيه، وعزله من وظيفته الأميرية وحرمانه من كافة حقوقه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة، وألزمته المصاريف الجنائية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور فهد عبد الغفار وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
 
وًكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة،  بصفته موظفا عموميا رئيس وحدة الرصد البيئى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة،  بأن أخذ منه 25 ألف جنيه مقابل إصدار خطاب للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة يتضمن الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بالشركة ملكيته بمنطقة المرشدى بحى شرق مدينة نصر.
 
 
 

رشوه

محكمة الجنايات

تلقى رشوه

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