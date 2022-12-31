الكهرباء: تشغيل 6 محطات متنقلة لبدء الزراعة بالدلتا الجديدة فى يناير

أكدت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم اانتهاء من إنشاء محطة محولات كهرباء متنقلة بوادى النطرون فى أقل من 3 أشهر لبدء أعمال الزراعة بـ 300 فدان فى أكتوبر الماضى وذلك ضمن خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

وأوضحت المهندسة صباح مشالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تشغيل المحطة المتنقلة تطلب إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 65 كيلو متر فى مدة زمنية قصيرة تعتبر غير مسبوقة خاصة وأن إنشاء هذه اﻷعمال يتطلب مدة زمنية لا تقل عن من 6 أشهر إلى8 أشهر.

وقالت المهندسة صباح مشالى، إن تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 17 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام ورشيد، موضحة أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائى لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.

وأوضحت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أنه سيتم تشغيل 6 محطات محولات متنقلة يناير المقبل لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق التى سيتم زراعتها خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الدائمة.

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ "اليوم السابع"، في وقت سابق، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسابق الزمن ﻹنهاء اﻷعمال الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة بأعتباره أحد أهم المشروعات القومية للدولة ، كاشفاً أن التكلفة اﻹجمالية لتوصيل التيار الكهربائى للمشروع تبلغ حوالى 13 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية للوزارة، وأوضح المصدر إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ الخط الهوائي المزدوج الدائرة ثلاثي الموصل جهد 220 ك.ف من محطة محولات مستقبل مصر حتى موقع محطة محولات متنقلة ND2 جهد 220/11/11 ك.ف وبطول إجمالي للخط الهوائي 65 كم فى يوليو الماضى بقدرة 70 م.ف.أ و تم تشغيله في بداية أكتوبر الماضى بتكلفة اجمالية حوالى 442 مليون جنيه مصرى.