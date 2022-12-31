القومى للمرأة بأسوان ينفذ حملة طرق الأبواب داخل 51 قرية ضمن حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الجهود المتواصلة التى تبذلها كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" .

وفى هذا الإطار، واصل فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والقيادات الدينية من الأئمة بمديرية الأوقاف، والقساوسة بالكنائس، والواعظات والراهبات سلسلة البرامج التدريبية التوعوية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية "جلسات الدوار" .

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إلى أنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان بوصول الخدمات التوعوية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، فقد تم مواصلة حملة طرق الأبواب بعنوان "أحميها من الختان" والتى إستهدفت 51 قرية بإجمالى 2550 سيدة ورجل حيث تستهدف الحملة 11 ألفا و495 سيدة ورجل وطفل تضم 2204 سيدة و3786 رجلا و5505 أطفال.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في تصريحات صحفية، أنه شارك فى التوعية الميدانية وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة، بجانب رائدات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تم توعية الأهالى بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الآناث، والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختام، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .

وأكدت هدى مصطفى، أنه بالتوازى مع ذلك تم تنفيذ 19 جلسة دوار إستهدفت 950 سيدة بـ 10 قرى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة شملت قرى عمرو بن العاص والأشراف والمحاميد والحجز بحرى بإدفو، وسبيل العرب، وسبيل مكى، وسبيل أبو ناجى بكوم أمبو . بجانب قرى كلابشة ودابود وقورته ثالث بنصر النوبة.

ولفتت إلى أن تناولت الجلسات العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، بجانب موضوعات والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الأخرى، وذلك ضمن محورى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

كما تم في نفس الوقت تنفيذ مأمورية للرقم القومى بقرية الرمادى بحرى بإدفو لـ 48 سيدة.