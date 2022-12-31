القبض على مهتز نفسيا تعدى على عدد من الأشخاص فى المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنتزة ثالث، من تعدى أحد الأشخاص غير متزن عقليا علي المواطنين بالطريق العام مستخدما سلاح أبيض .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتعدى أحد الأشخاص بنطاق دائرة المنتزة علي المواطنين، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحدودة لمكان تواجد المتهم وقت ارتكاب عدد من وقائع التعدي علي المواطنين .

وبالانتقال وسؤال الأهالي، قرروا أنه أثناء تواجدهم بالطريق العام، فوجئ بقيام أحد الأشخاص، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته المشار إليها، وتبين أن المتهم المذكور مريض نفسيا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه غير متزن عقليًا وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قررت حبس عاطل 4 ايام على ذمه التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهاتف المحمول والأدوات المستخدمة.

كان مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم" والأدوات المُستخدمه فى نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.